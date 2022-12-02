Всесвітньо відома модель, акторка Моніка Беллуччі показує в Інстаграм лише найкращі свої фото. Навіть незважаючи на те, що як на публіці, так і на обкладинках журналів Моніка сяє виключно у вбраннях чорно-білих відтінків, їй вдається вразити.

Знаменитість робить акценти на класиці, уникає зайвих демонстрацій постаті і при цьому не приховує вікових змін. Саме завдяки любові Моніки до натуральності кількість її фанатів не зменшується.

Для нових зйомок артистка вибрала чорну шубу та акуратний ремінь, а волосся залишила розпущеним, що сподобалося шанувальникам в Інстаграм:

«Все ще прекрасна; я закохуюся; це ідеально; Мені здається вона щось натякає; хочу таку шкіру; Моніка така смілива; не кожній дано бути елегантною».

Зірка була одружена з актором Венсаном Касселем, від якого народила двох дітей. Старша дочка Діва виросла справжньою красунею і пішла по дорозі мами, ставши моделлю. Моніка вирішила показати свою дочку, яка вкотре знялася для світового глянцю.

Діва на фото позувала у сукні з ефектним декольте. Зірка сиділа на кріслі, вражаючи формами.

Нагадаємо, юна донька Моніки Беллуччі у дизайнерському топіку легко перевершила зіркову маму.

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