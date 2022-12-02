Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Олена Тополя , більш відома під псевдонімом Alyosha, показала несподіваний талант, який має. Так, знаменитість здивувала передплатників в Інстаграм намальованою самостійно картиною. Причому зробила артистка це не фарбами чи олівцями, а кавою.

Знаменита співачка Alyosha не лише показала чарівний малюнок, а й порадила українцям зайнятися малюванням, адже це заняття дуже добре відволікає.

На зображенні можна побачити ніжні півонії, виконані у світло-коричневому відтінку.

"Друзі, чим займаєтеся, коли немає світла? Може, для когось цей час показав нові таланти, про які раніше не здогадувалися? Це малюнок кави, дуже зручно – п'єш та малюєш", – прокоментувала свою творчість Олена Тополя.

У коментарях користувачі мережі похвалили талант виконавиці Alyosha і ділилися, що роблять у той час, коли відключають світло: "Ви дуже добре малюєте! Ми теж малюємо з дітьми, але розмальовки, іноді вирішуємо пазли в дитячих журналах усі разом", "Який гарний малюнок" ! Відсутність світла для дітей. Ідуть настільні ігри, чудові розмови і багато сміху", "Дуже мило. трохи розмито, але глибоко", "Малюнок просто супер".

Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.

Також Politeka писала, Alyosha розповіла про найважчий виступ під час вторгнення.