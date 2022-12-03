Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр пояснив, що відмовляти красиво — це ціле мистецтво.

"Я на власному досвіді переконався, що відмова — це значно більше, аніж просто слова. Часом бувало і так, що я вже поривався погодитися на пропозицію з ввічливості, але вчасно розумів, що користі від цієї згоди жодної", — зізнається Андре Тан.

Він запропонував українцям три поради, які стануть "ліками" проти нервів через необхідну відмову.

"По-перше, цінуйте свій час. Як би сильно я не хотів приділити увагу кожній пропозиції, мого часу точно не вистачить на всіх, а найголовніше — на себе. По-друге, визначтесь з пріоритетами. Що важливіше: взяти додатковий проєкт на роботі чи провести час з сім’єю? Зустрітися з подружками чи не проґавити дедлайн? Розставивши пріоритети, я знаю точно, що не втрачаю можливість, а обираю те, що важливо для мене сьогодні", — пише дизайнер.

Третя порада Андре Тана: не вибачайтеся.

"Будьте ввічливі, але тверді у своїх намірах та словах. Я не раз ставав свідком того як надмірні вибачення після відмови не закінчувалися нічим хорошим. На переговорах це слабка позиція, яка дозволяє співрозмовнику «дотиснути» вас до згоди", — наголосив модельєр.

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