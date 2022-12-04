Шеф-кухар Володимир Ярославський, зірка "Майстер Шеф", поліз із поцілунками до Ольги Мартиновської, записавши все на відео.

Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф" разом з Ольгою Мартиновською та Ектором Хіменес-Браво. Зірка також організовує з Ольгою благодійні вечері та пише кулінарні книги. При цьому в мережі давно ходять чутки, що у пари не просто дружні стосунки. А шеф-кухарі всіляко підігрівають чутки, поділяючись на провокаційні кадри.

А цього разу Володимир поділився у себе в Інстаграм кадрами, де поліз цілуватись до Ольги.

"Поки що перерва, вирішив перевірити", - написав на сторис зірка.

"А ну дивимося, чи комфортно цілуватися з такими вусами", - сказав Володимир і наблизився до Ольги.

"Ні, я не буду...", - сказала Ольга і засміялася.

Також після цього Мартиновська вирішила провести опитування у себе у сторіс, як Вові краще.

"Потрібно проголосувати, бо мені Вова не вірить", - написала Ольга та запропонувала обрати один із варіантів відповіді.

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А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" зранку засвітився з Мартинівською.

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