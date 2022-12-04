Популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук показує в Інстаграм найрізноманітніші образи, хапається прогресом у схудненні та любить привернути увагу. Разом із Олександром Божковим вона виховує двох синів та живе із сім'єю у Києві.

Нерідко Ганна хвалиться, як проводить час з колегами на різних заходах і любить для виходу у світ підібрати екстравагантний образ, що запам'ятовується. Також подобається Саліванчук додавати щось своє у вбрання.

Наприклад, на спеціальному вечорі з колегами, де засвітився також Юрій Ткач та Ірина Сопонару – давні знайомі Ганни, вона підкорила стриманою цибулею із чорним костюмом та елегантним капелюхом.

Раніше Ганна вирішила розповісти, як їй удалося однієї поспати, коли не було поряд дітей.

"Я цілу ніч мучилася від того, що в мене болить дуже міжреберна невралгія, Господи вибач, ну що ж це таке робиться. Старість не радість, не могла спати, тому що немає можливості дихати, так боляче...", - сказала Ганна.

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