Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня, в українських захисників свято – День Збройних Сил України. З початку повномасштабної війни, розв'язаної росією, це свято набуло особливого значення.

Українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала неймовірно горда за Збройні сили України. Пост зі словами привітання вона опублікувала в Інстаграм.

Так, співачка Джамала нагадала, що наші бійці також потребують допомоги. Вона надихнула українців донатити ЗСУ та назвала їх непереможними.

"День Збройних Сил України. В цей особливий день пропоную кожному та кожній задонатити нашим військовим. Вони потребують допомоги щодня та щохвилини. Особливо сьогодні. Віримо, любимо та підтримуємо. Вами захоплюється цілий світ! Ви – приклад сили духу і боротьби за свій дім! Непереможні!", - написала співачка Джамала.

У коментарях користувачі мережі також висловлювали своє захоплення українськими захисниками та захисницями. Деякі залишали зворушливі вітання та побажання для воїнів. Багато хто закликав їх берегти себе, адже решта українців чекає на бійців у вільній та незалежній Україні.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.