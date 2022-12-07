Відома співачка Надя Дорофєєва захопила кадрами зі зйомок та показала "те, чого немає", як вона зауважувала раніше.

Надя Дорофєєва нещодавно анонсувала серію концертів, які дає в Україні – перші виступи вже пройшли, і артистка одразу подала звіти в Інстаграмі. На цей раз артистка поділилася коротким відео, на якому хизнулася улюбленим чином.

У короткому топіку Надя відразу привернула увагу до зовнішнього вигляду, адже не так давно артистка пожартувала: вона хотіла вибрати образ, щоб показати прес. Але під час виступу зрозуміла, що преси немає і працювати треба було краще.

У мережі відразу пригадали минулі слова Наді, пожартувавши через новий ролик:

Хто говорив преса немає?))) 😘; Так Надя дивиться на всіх хейтерів 😏; Ти молодець, безумовно! Але навіщо було співати пісні на концерті?🤨; Нашааа❤️; Неймовірна 🔥; Прес є 🔥 Надя, не хвилюйся 🫶🏻; Неймовірна 😍; Сонечко 🌞; Ох Надя який прес та кубики на животі 😂❤️; дуже чекаємо на нову пісню і кліп 🔥».

Раніше зірка виклала кілька чарівних фото, на яких постала в незвичайному образі.

Як видно, Надя зображена на сірому фоні, вона позує так, ніби не помічає фотографа.

Нагадаємо, Трінчер похвалилася важливим проривом у житті, про таке мріють: "Ти це заслужила".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва чесно показала, який день запам'ятає на все життя: "Учора у нас пройшов емоційний...".