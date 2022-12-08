Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами самим цікавим. А в цей раз Леся вирішила розповісти, чим займалася вночі, поділившись красномовним фото у своєму блозі.

"До трьох ночі переглядала Ле Маршрутка... Пишаюся нашою командою... І нашою роботою над цим проектом", - написала Леся в сторіс і поділилася фото, де насолоджувалася напоєм з круасаном.

А на другому сторіс Леся розповіла про своє браслеті.

"Ви помітили цю бусинку? Платформа United24 запустила колаборацію і збір з світовим брендом Pandora в Україні. "Любов до України" - це лімітоване видання і, купуючи виріб, кожна людина донатит гроші на допомогу нашим медикам", - поділилася Никитюк у своєму блозі.

"А так бусинка виглядає з іншого боку. Вони є в наявності в онлайні і офлайні", - розповіла зірка.

Нагадаємо, Никитюк показала, як під час війни працює над новим випуском "Ле Маршрутки"

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