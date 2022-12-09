На фото з благодійного концерту Джамала позує у розкішній сукні чорного кольору.

Як повідомляє Politeka.net, Джамала не сидить на місці і після 24 лютого не стала брати паузу - навпаки, співачка дуже швидко повернулася на сцену і дає благодійні концерти.

Крім того, вона знімається у різних проектах та дає інтерв'ю світовим ЗМІ, де розповідає правду про те, що відбувається в Україні. Для нового концерту зірка вибрала яскравий образ. Ефектними кадрами вона поділилася у своєму Instagram.

На фото з благодійного концерту Джамала позує у розкішній сукні чорного кольору підкресленою талією та оголеними плечима. Вбрання вигідно підкреслює пишний бюст і фігуру артистки, що поструніла. Вона доповнила аутфіт золотистими прикрасами: кільцями та браслетами.

Своє довге волосся Джамала розпустила, але вплела в кілька пасмів блискучі ланцюжки.

"З літака на сцену. Так ви не дали мені відчути втому. Ви так чекали і аплодували... Торунь, дякую вам за вечір разом та несподівану нагороду Золотого Ангела за натхнення та допомогу братам та сестрам нашим з України. Ви – моє натхнення та це ваша нагорода", - розповіла співачка.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.