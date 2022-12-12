Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - відома українська співачка, яка судила проект Співають всі. Не забуває зірка і про Фейсбук, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу Анастасія розповіла про відключення електроенергії.

"Коли ти в 18 років плутаєш день і ніч це весело, коли ти гуляв у 20 років усю ніч і поспав 2 години чухаєш на пари, то теж ок .... Але коли тобі вже не 20 і ти плутаєш всі часові пояси у світі, то тут ти відчуваєш усі збої в організми, при цьому тепер все залижіть від подачі світла, а не тобою керують якісь обов'язки…», - написала Приходько.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Діти це головне. Заради них ми повинні витримати все", "Знайомо. Мені здається, що після закінчення цього кошмару психіка ще довго відновлюватиметься. Або будемо, як наші бабусі - все має бути в запасі і світло теж...", "Дуже знайома історія. Тепер слово світло відіграє зовсім іншу роль у житті кожного".

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