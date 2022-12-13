Артистка, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, на своїй сторінці в Instagram розкрила, як просувається її навчання в американському музичному коледжі Берклі.

"Кожен з нас безповоротно змінився за ці 10 місяців. Моя особиста трансформація почалася незадовго до повномасштабного вторгнення. Тоді я випустила пісню ПОШТА, і ще не знала, що вона набуде геть іншого сенсу вже за місяць. 25 лютого я втратила голос. Не могла ні говорити, ні співати. Але я багато думала, почалася ментальна трансформація.. я подорослішала. А деколи кажу, що постаріла", — пише Jerry Heil.

Співачка зізнається, що коли голос повернувся до неї, вона вже знала, що не зможе більше писати пісні, які писалися до цього, бо раніше вона була інфантильною дитиною — такими були й пісні.

"Я не думаю, що писати «на часі», а що — ні, бо пишу від серця. Я заглибилися у вивчення автентичних пісень. Маючи базу, отриману з класів фольклору, які я відвідувала в Глієра та Київській музичний академії, я роблю це з розумінням. Зараз я навчаюся в Берклі, і це таке благословіння — бути в світовому центрі музичної освіти і мати змогу поширити українське тут. Крок за кроком, вони дізнаються від мене, що їх Carol of the bells — це наш Щедрик. І що Берклі сам по собі був заснований на базі школи Шиллінгера, вихідця з Харкова! Тепер я лиш мрію закохати в нашу музику світ. «Не вірю, а знаю: Нам Бог помагає»", — додала одна з фавориток Нацвідбору на Євробачення-2023.

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