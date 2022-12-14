Популярна українська співачка та солістка The Hardkiss Юлія Саніна, яка цього року стала суддею Національного відбору на "Євробачення-2023", опублікувала у своєму Instagram відеозвернення до українців. У ньому артистка поставила важливе питання – якою має бути пісня від України на "Євробаченні-2023".

"Друзі, зовсім скоро ми з вами обиратимемо представника від України на Євробачення. Це для мене дуже важлива і відповідальна місія. Хочу знати, що ви думаєте з цього приводу. Якою має бути пісня нашого представника? Напишіть, будь ласка, в коментарях, не називаючи імен. Які емоції вона має викликати у глядачів?", - звернулася Юлія у своєму відео до шанувальників.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію, відповідаючи на запитання Саніної. Так, більшість коментаторів зійшлися на думці, що пісня від України має бути не про страждання та сльози, а про мужність та сміливість нашого народу, щоб європейці дізналися про незламність та свободу України.

Зазначимо, що фінал Нацвідбору відбудеться у суботу, 17 грудня, у Києві. Конкурс пройде в укритті з метою безпеки.

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