Популярна українська співачка Оля Полякова, яка кілька тижнів тому стала учасницею грузинських "Танців із зірками", поділилася у своєму Instagram відео зі свого останнього танцю на паркеті проекту. Як виявилось, українська суперблондинка залишила шоу, проте українці її підтримали за старання та танці.

"Цей танець, на жаль, став для нас останнім і наша команда залишає грузинські "Танці з зірками". Неймовірно вдячні величезній аудиторії з України та Грузії, яка за нас вболівала і віддавала свої голоси. Всім учасникам також хочеться побажати найкращого. Наша історія була яскравою і незабутньою! Для мене вона стала емоційним підйомом в той час, коли позитивні емоції справді необхідні для кожного з нас. Сподіваюсь, що глядачам ми також подарували цей драйв", - поділилася Полякова своїми емоціями після вильоту з проекту.

Українці у коментарях почали підтримувати Олю, залишаючи теплі слова та подяки: "Я не знаю, як хто, а я не відривала очей з Олиних ніжок. Ідеальні", "Браво! Цей виступ сподобався найбільше, що нагадує звичайне життя без війни, зі звичайними життєвими історіями", "Олю, з вашою шикарною зовнішністю можна і не танцювати, а просто постояти, і цього достатньо", "Оля Полякова – гордість української нації! Люблю", "Дякую за Вашу стійкість! Дякую за все, що ви робите! Слава Україні!", "Не можу виділити, всі танці шикарні, кожен образ неймовірний! Сумно, що залишаєте проект. Ваша пара була його прикрасою!", "Я в захваті від танців. Це неймовірно", "Оля, ви велика молодець" .

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