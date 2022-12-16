Як повідомляє Politeka.net, після того, як українська співачка Джамала вибула з польських "Танців", вона забрала дітей до себе і зараз із ними перебуває у Варшаві. Як розповіла артистка, у Варшаві її сини пішли до дитячого садка. Батьки виконавиці допомагають їй у догляді дітей, коли артистка перебуває у відрядженнях. У своєму Інстаграм-Сторіз артистка зізналася, як переживає розлуку зі своїми синами.

Співачка Джамала зізналася, що дуже сумує за своїми дітьми. Іноді буває так, що вона їде на кілька днів, але робоча поїздка затягується, і знаменитість може не бачити синів на протязі кількох місяців. Виконавиця поділилася, що у зв'язку з цим вона має те, про що вона дуже шкодує.

"А вони за цей час так виросли, що я шкодую щохвилини, що не бачила якихось моментів. Ось, наприклад, зараз я почуваюся мамою, яка може спокійно розмовляти з Джо Байденом. Але в той же час я не побачу, як Емір гратиме сніговика в дитячому садочку", - з жалем розповіла Джамала .

Варто зазначити, що Джамала одружена з українським бізнесменом Бекіром Сулеймановим, вони зареєстрували шлюб у квітні 2017 року. Подружжя виховує двох синів – Еміра-Рахмана (2018) та Селіма-Гірая (2020).

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.