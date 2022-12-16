Ані Лорак заявила, що замовчує напад рф на Україну, оскільки їй "не хочеться бути використаною ніким і нічим".

Як повідомляє Politeka.net, у той час, коли весь цивілізований світ підтримує Україну у війні з росією, деякі артисти українського походження продовжують наполегливо про це мовчати, тим самим підтримуючи злочинну політику путіна. Серед них і співачка Ані Лорак.

Ведуча Катя Осадча розкрила на своїй сторінці в Інстаграм, що думає про співачку-зрадницю.

Так, одна з підписниць запитала у Каті Осадчої, що вона думає про Ані Лорак. Як зізналася телеведуча, за ті слова, які спадають на думку, її можуть забанити в соцмережі Інстаграм. Але все ж таки вона знайшла, що сказати.

"Інстаграм за такі слова банить... Я не знаю, як можна вдавати, що у твоїй країні немає війни... Хоча, можливо, вона не вважає Україну вже своєю країною", - зазначила знаменитість.

Також ведуча зізналася, що її розчарувала не лише Ані Лорак, а й люди з близького оточення.

Варто зазначити, що співачка Ані Лорак після 2014 року будує кар'єр на росії. Вона внесена до бази сайту theylovewar.com ("Вони люблять війну") за замовчування війни Росії проти України. 19 жовтня було введено санкції щодо артистів, які підтримали політику путіну. У списку санкцій у тому числі опинилася і Ані Лорак.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

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