Голлівудська актриса Шерон Стоун нещодавно повернулася з лікарні після чергової операції – артистці видаляли пухлину, яка завдавала їй багато дискомфорту. За словами Шерон, вона не збирається здаватися, тому не забуває не лише про звільнення за собою, а й спортивну форму.

Плавання, стрибки, відпочинок та правильне харчування – не єдине, чим захоплена Шерон. Знаменита актриса також почала любити і малювання, щоразу вражаючи своїми шедеврами. Більше того, на кадрах зірка показує себе справжню, не ховаючись під фотошопом.

Останні картини. Люблю це! Щасливих свят! 🤍» - поділилася Шерон.

У мережі відповіли, побачивши нові роботи Шерон:

«Просто геніальна Шерон!; Добре 👏; Симфонія краси; Люблю їх!! Викликає посмішку. 😍; Твоя краса на полотні. Дякую, що поділилися своєю душею;

Гарна робота! Я сподіваюся, що ви почуваєтеся краще після COVID; Дякую, що поділилися з нами; Гарних свят!;

Я бачу справжній талант у цих чудових роботах!❤️; Ви дивовижний художник! Я справді поняття не мав; Коли я бачу все, що ти робиш, мені цікаво, якого таланту в тебе немає? 👏».

Зазвичай артистка тримає особисте життя подалі від уваги камер, не говорить про сім'ю та надає їм самим вирішувати, що має бачити публіка. Тим не менш, іноді зірка показує рідкісні фото зі своїх сімейних зустрічей.

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