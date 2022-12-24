Знаменита актриса театру та кіно, 56-річна виконавиця Ольга Сумська продовжує дивувати новими образами під час своїх вистав. Також для привернення уваги вона періодично показує у Сторі, як проходить підготовка до вистав.

На цей раз Ольга показала яскравий знімок у гримерці перед виступом. У розкішній сукні з безліччю прикрас, паєток та блискіток зірка виглядала дуже яскраво, а проста зачіска з акуратним макіяжем вдало поєднувалися з прикрасами.

"Полтава!" – коротко написала Ольга під новим кадром. Зазначимо, 56-річна знаменитість виглядає значно молодшою ​​за свої роки, ніж і привертає увагу на себе. Багато хто цікавиться її секретами краси.

За словами актриси, вона воліє прості маски з домашніх продуктів, косметичні процедури і масаж, але уникає уколів краси.

Нерідко кадрами вдається вразити. Цього разу Ольга Сумська показала кілька знімків з останньої вистави, в якій вона, як завжди, відзначилася. Багато хто також звернув увагу і на яскраве селфі актриси після концерту.

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