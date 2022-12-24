Переможці Національного відбору на Євробачення-2023 гурт TVORCHI, які представлять Україну на міжнародній музичній арені в Ліверпулі, поділилися у своєму Instagram відео зі спільного виступу з Alyona Alyona. Як виявилося, ще рік тому, задовго до перемоги у Нацвідборі, хлопці записали трек із репершою і навіть спільно виступили наживо.

"Досить". Цей трек ми написали разом ще минулого року і минулого ж року виконали його вперше наживо. Особливі ті пісні, які стають пророчими і набувають нових сенсів з часом, "Досить" - одна з них. Це трек-протест. В ньому ми транслюємо голос сучасної української молоді, яка сама будує своє майбутнє, захищає свою свободу і цінності. Слухайте "Досить" у EP TVORCHI – Heart of Steel, повне відео - дивіться на YouTube!", - розповіли хлопці у підписі до відео.

Користувачі засипали відео артистів безліччю лайків та коментарів:

"Яка крута пісня, чому так довго її не показували, це розрив".

"Нарешті".

"Вау. Але чому такий короткий?"

"Ми, херсонці, вже точно нічого не боїмося".

"Неймовірно".

"Круто".

"Сильно".

"Ох, на повторі".

"О, я так чекав на цей трек ще до війни. Клас".

"Кайф!".

"Мед для вух".

"Потужно, вогонь".

"Класна пісня, тепер одна з моїх коханих, слухаю вже 20 разів".

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