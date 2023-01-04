Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін похвалився своїми успіхами за минулий рік.
"Головний висновок, який я зробив: наша країна і наш народ набагато міцніші, ніж комусь здавалося. Українці – стійкі, мужні, винахідливі та волелюбні. Україна продемонструвала всьому світові, що таке справжній героїзм. Ця війна – це нове втілення біблійної історії про Давида та Голіафа", — пише співак.
Артист повідомив, що минулого року він відіграв 57 благодійних концертів у різних куточках Європи, Канади та США. Кошти з концертів були відправлені на потреби ЗСУ, дітям, госпіталям та переселенцям — це 212 000 євро. Також було зібрано більше 10 000 євро концертних донатів.
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"Я записав спільні композиції з Дейвом Стюартом, Стіві Нікс, Хосе Фелісіано. Світ побачили мій міні-альбом «Далі ми самі», збірка найкращих пісень за 20 років “The Best”, нова версія «Я Солдат», наш чудовий дует з молодим виконавцем Udovenko — “Пташка”. Щиро вірю, що 2023 стане роком нашої перемоги — Україна тріумфально переможе, ми повернемо свої землі та повернемось до мирного життя. Знаю, кожен з нас мріє лише про це і кожен своїми справами наближає цей день", — додав Сергій Бабкін.
Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.
Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.
Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.