Популярний український музикант та виконавець Сергій Бабкін розповів, як минув його рік.

Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін похвалився своїми успіхами за минулий рік.

"Головний висновок, який я зробив: наша країна і наш народ набагато міцніші, ніж комусь здавалося. Українці – стійкі, мужні, винахідливі та волелюбні. Україна продемонструвала всьому світові, що таке справжній героїзм. Ця війна – це нове втілення біблійної історії про Давида та Голіафа", — пише співак.

Артист повідомив, що минулого року він відіграв 57 благодійних концертів у різних куточках Європи, Канади та США. Кошти з концертів були відправлені на потреби ЗСУ, дітям, госпіталям та переселенцям — це 212 000 євро. Також було зібрано більше 10 000 євро концертних донатів.

"Я записав спільні композиції з Дейвом Стюартом, Стіві Нікс, Хосе Фелісіано. Світ побачили мій міні-альбом «Далі ми самі», збірка найкращих пісень за 20 років “The Best”, нова версія «Я Солдат», наш чудовий дует з молодим виконавцем Udovenko — “Пташка”. Щиро вірю, що 2023 стане роком нашої перемоги — Україна тріумфально переможе, ми повернемо свої землі та повернемось до мирного життя. Знаю, кожен з нас мріє лише про це і кожен своїми справами наближає цей день", — додав Сергій Бабкін.

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.

Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.