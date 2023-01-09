Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який активно веде свою сторінку в Instagram, поділився зворушливими кадрами з дорослою дочкою Діаною, які присвятив свята Різдва.

На знімках Павло та його єдина 27-річна донька зображені у темний час доби у дворі їхнього сімейного особняка, а на тлі сяють святкові гірлянди. Діана тепло притискається до батька, вони мило посміхаються до камери.

У підписі до публікації Зібров сердечно привітав українців із Різдвом:

"З Різдвом Христовим шлю привітання і найкращі свої побажання всім тим, хто святкує за Юліанським календарем. Щоб все задумане у житті правдилось, щоб Божа благодать була в оселі і злагода в родині. Хай разом з різдвяною зіркою на небі запанує такий довгоочікуваний переможний мир в Україні! Христос народився! Славімо Його!".

А користувачі відразу почали у коментарях вітати артиста у відповідь:

"Христос народився! Славимо Його! Вітаю зі святом!".

"Щасливого Різдва!".

"З Різдвом! Павло, ви легенда".

"Вітаємо зі святом! Здоров'я, миру, нових звершень!".

"З Різдвом вас".

"Зі святом Вас і Вашу родину! Тепла, добра і світла!".

"З Різдвом! Миру вам і вашим рідним!".

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