Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який активно веде свою сторінку в Instagram, поділився зворушливими кадрами з дорослою дочкою Діаною, які присвятив свята Різдва.
На знімках Павло та його єдина 27-річна донька зображені у темний час доби у дворі їхнього сімейного особняка, а на тлі сяють святкові гірлянди. Діана тепло притискається до батька, вони мило посміхаються до камери.
У підписі до публікації Зібров сердечно привітав українців із Різдвом:
"З Різдвом Христовим шлю привітання і найкращі свої побажання всім тим, хто святкує за Юліанським календарем. Щоб все задумане у житті правдилось, щоб Божа благодать була в оселі і злагода в родині. Хай разом з різдвяною зіркою на небі запанує такий довгоочікуваний переможний мир в Україні! Христос народився! Славімо Його!".
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А користувачі відразу почали у коментарях вітати артиста у відповідь:
"Христос народився! Славимо Його! Вітаю зі святом!".
"Щасливого Різдва!".
"З Різдвом! Павло, ви легенда".
"Вітаємо зі святом! Здоров'я, миру, нових звершень!".
"З Різдвом вас".
"Зі святом Вас і Вашу родину! Тепла, добра і світла!".
"З Різдвом! Миру вам і вашим рідним!".
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