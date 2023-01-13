За словами Машма Єфросініної, це був хворобливий період у її житті, саме ця неприємна ситуація призвела її до послуг психотерапевта.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна часто піддається хейту через надмірну худорлявість, проте так було не завжди. У свіжому випуску YouTube-проекту "Дорослі дівчатка" знаменитість згадала, як 20-25 років тому була жертвою психологічного приниження. За словами Єфросініної, кожні її стосунки супроводжувалися образливими фразами через зайву вагу.

"До шлюбу, коли в мене була зайва вага, кожні стосунки з чоловіком обов'язково супроводжувалися: "Боже, які у тебе ляшечки", "Боже, у тебе целюліт? Тобі 20 років, а в тебе целюліт? мені в ліжку чоловіка", – згадала Маша Єфросиніна.

За її словами, це був болючий період у її житті, вона досі пам'ятає кожного кривдника, саме ця неприємна ситуація призвела до послуг психотерапевта.

Маша Єфросиніна вирішила звернутися до молодих дівчат, які так само, як і вона колись, терплять знущання від своїх молодих хлопців.

"Говоріть "ні" токсичним чоловікам, скажіть "ні" токсичним відносинам, приниженням, глузуванням, образам. Говоріть цьому тверде "ні", бо є одна на це відповідь - це не зміниться, це не розсмокчеться, він не стане іншим, він продовжуватиме так поводитися з вами", - підкреслила ведуча.

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