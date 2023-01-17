Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Національного відбору, але не поїхала представляти Україну на Євробаченні минулого року, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото та поділилася радісною новиною.

Як видно, на новій фотографії Аліна зображена на чорному тлі, вона напружена, як струна. Перед камерою артистка з'явилася у незвичайному світлому костюмі, під піджаком якого нічого немає, додаючи образу вишуканості. Волосся співачки заховано за дивним головним убором, а на її обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації Паш розповіла, що стала провідною музичною премією Music Moves Europe Awards: "Я б так хотіла поділитись цією новиною голосно й радісно, але це неможливо в умовах останніх подій в Дніпрі, загалом війни в Україні та звірств, які творить росія… Та наша задача — не зупинятись і продовжувати боротьбу. Йти вперед і робити все, щоб Україна звучала ще гучніше. Цьогоріч мені випала честь бути ведучою музичної премії Music Moves Europe Awards в компанії із @fernandofunx. Пригадуєте? Минулого січня журі @mmeawards відзначило мене та мою творчість з-поміж багатьох талановитих учасників із різних країн світу. І, Боже, благослови нас, цьогоріч настане момент, коли весь світ святкуватиме перемогу України – ту саму найочікуванішу Перемогу Світла над злом".

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