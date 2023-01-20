Як пише Politeka.net , Даша Хлистун – відома українська модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України. Знаменитість одружилася з Максом Михайлюком, який був головним героєм шоу "Холостяк", але не зміг побудувати відносини з переможницею проекту Дашею Ульяновою. А після повномасштабного вторгнення Михайлюк вирушив захищати Україну, вступивши до лав десантно-штурмових військ.

А дружина Хливнюка продовжує працювати моделлю і вирішила розповісти, чому вона засмучена останнім часом, поділившись новими сторісами в Інстаграм.

"Всім привіт, я не знаю, як повертатися в розмовні сторіс, якщо чесно, але хочу розповісти ситуацію, яка зі мною сталася напередодні мого дня народження і якраз того дня, який трапився в нашій країні, на жаль (потрапляння ракети в багатоповерхівку) у Дніпрі, - прим.ред.) Зараз я в Парижі і я працюю з клієнтами, з якими працювала минулого тижня.І ось я з ними працювала десь два дні напередодні п'ятниці, але в п'ятницю зі мною щось трапилося Неймовірне… Чесно, я не знаю, я почувала себе дуже погано, мій внутрішній стан був просто капець… І ось ми знімаємо, вже десь половину колекції зняли, і тут головна клієнтка повертається до мене і каже: “У тебе дуже сумні очі , все супер, але дуже сумні очі. Перестань думати про те, що тебе непокоїть", - сказала Даша.

Після цього модель розповіла, що розплакалася, а після цього попросилася назад додому до Києва до чоловіка та дитини.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка розповіла про трагедію, яка сталася у її день народження.

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