Українська телеведуча Оля Фреймут після зникнення несподівано з'явилася та звернулася до українців за допомогою.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка одружена з Володимиром Локотком. У пари є двоє дітей – Валерій та Євдокія. Також у Олі є старша дочка від минулих стосунків Злата Мітчелл, яку телеведуча народила від британця Нілу. Дочка вже виросла справжньою красунею і поїхала нещодавно вчитися до Лос-Анджелеса.

Не забуває Фреймут і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. Але останнім часом Оля не дуже часто ділилася чимось новим. Але сьогодні, 19 січня, після зникнення телеведуча знову опублікувала сторіс, попросивши українців допомоги.

"Дуже прошу вас допомоги, 50, 100, 500, гривень, це наш герой. Наш", - написала Оля у сторіс, просячи допомогти українському захиснику, який втратив кінцівки.

А раніше Фреймут кілька місяців тому показувала, як у зруйнованому спортзалі грає на скрипці військовий.

"Відео Міністерства культури та інформаційної політики України. Вражає", - написала Оля.

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