На своїй сторінці в Instagram артистка, яка разом із сином після повномасштабного вторгнення рф виїхала за кордон, поділилася радісною новиною.

"Довго думала чи ділитись своїми маленькими перемогами зараз, коли все здається не на часі. Та зрозуміла, що сама радію таким постам та люблю це по-новому яскраве «гордість за своїх». Тож вважаю, що своїми гарними новинами важливо ділитися, бо саме вони підіймають загальний моральний дух та найближають нас до найзаповітнішої перемоги", — пише Олена Шоптенко.

Хореограф показала особисте відео зі зйомок індійського блокбастера «Вставай. Гарчи. Протестуй», який частково знімали в Києві позаминулим літом. Тоді було заборонено викладати будь-що.

"У сцені біля Маріїнського палацу взяли участь біля 100 танцівників, а постановкою сцени з вальсом 20-30х років займались ми з Максом Леоновим. (52 хвилина фільму 😉). Фільм нещодавно отримав Золотий глобус в номінації «Найкраща оригінальна пісня». Композицію Naatu Naatu якраз чутно під час сцени, яку ми і знімали перед Маріїнським палацом", — похвалилася артистка.

Олена Шоптенко додала, що відчуває надзвичайну гордість за всю українську команду, яка організовувала ці зйомки, та безмежне захоплення індійськими колегами. Фільм є на Netflix під назвою "RRR".

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