Цього разу на своїй сторінці в Instagram співак поділився з українцями радісною новиною.

"Щасливий долучитися до створення найочікуванішого українського мультфільму — «Мавка. Лісова пісня». Я подарував свій голос одному з анімаційних героїв стрічки — кумедному лісовому мешканцю — Шумнику Гуку. Він відповідає у Лісі за кожен шум і звук. Гук відважний та невгамовнихй, хоч і трішки буркотливий. У разі чого — стане горою за друзів та дасть відсіч ворогові. Цей персонаж наче створений говорити моїм голосом — так сильно ми з ним схожі, бо він чесний, веселий і щирий, як і я", — розповів Дзідзьо.

Побачити, які пригоди чекають на цього персонажа та головну героїню Мавку, можна буде з 2 березня.

Шанувальники в коментарях підтримали Михайла Хому та відзначили, що артист навіть зовні дуже схожий на свого персонажа:

"Схожі бороди 😍чекаємо 💙💛";

"Сподіваюся, це буде дійсно вав, а не те, що було досі";

"Ви маєте неймовірний талант і щире відкрите серце. Чекаємо з нетерпінням на прем'єру мультика.🔥";

"Так, дійсно схожі😉".

На публікацію відреагувала й кума Дзідзьо співачка Ольга Цибульська, залишивши в коментарях "🔥🔥🔥".

Нагадаємо, Дзідзьо роз'яснив, які в нього стосунки з Цибульською та шо він про неї думає.

Як повідомляла Politeka, Михайло Хома вразив одкровенням про особисте життя та колишню дружину.

Також Politeka писала, що Дзідзьо з'явився в компанії милої красуні у вишиванці.