Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку вторгнення почав активно популяризувати українську кухню у Європі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де цього разу показав, як його змусили прибрати кучері.

"Врятуйте людину, будь ласка (тобто мене)", - написав Євген під кадрами.

"Що трапилося? Що трапилося, як ви думаєте, що я зараз робитиму? Я зараз стригтися чи ні?", - сказав Євген.

"Не буде кучерів... Мені не дозволяє жінка", - написав Євген на ще одному сторіс і показав ту саму жінку, яка йому заборонила. Як виявилось, це піар-директор Клопотенко Даша.

"Привіт, я Даша, піар-директор Євгенія і та людина, яка не дала йому відростити кучері. Вибачайте, але так треба, до кінця року Євгену ходити з чубом", - сказала Даша.

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