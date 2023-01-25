Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий вперше за 1,5 роки вирішив змінити аватарку. Слава Дьомін обрав портретне фото, на якому він позує в патріотичному лонгсліві з написом "Я українець" латиницею.
"Вперше за 1,5 роки змінив аватарку. Нова аватарка для чоловіка - це як нова зачіска для жінки😀 Як вам?", — звернувся він до шанувальників.
Лайками публікацію оцінили деякі українські знаменитості, серед яких Світлана Лобода, Сніжана Бабкіна та Катерина Кухар.
Українці в коментарях також оцінили нову світлину Слави Дьоміна, засипавши його компліментами та жартами:
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"Такий брутальний, що аж страшно👍💪💙💛";
"З глузду з’їхати від краси можна 😂";
"Не хватає 🐆🐆 а так файно👍";
"Треба ще оселедець і довгі вуса 😍. Козак Славко!";
"Дуже файна аватарка!!! Вам дуже личить)";
"Ну так, як із зачіскою у вас проблематичо, то міняйте аватарки)))".
Додамо, раніше Слава Дьомін прокоментував розставання свого друга, героя "Холостяка" Алекса Топольського та переможниці шоу Катерини Лозовицької: "Кохання може прийти у будь-який момент. Головне, завжди працювати над собою і аналізувати досвід минулих стосунків. Шкода, що так сталось з парою Алекса і Каті. Але у них все буде добре. Я в це вірю і знаю🌹 І не треба нікого засуджувати. У кожному розриві завжди винні обидва".
Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.
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