Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий вперше за 1,5 роки вирішив змінити аватарку. Слава Дьомін обрав портретне фото, на якому він позує в патріотичному лонгсліві з написом "Я українець" латиницею.

"Вперше за 1,5 роки змінив аватарку. Нова аватарка для чоловіка - це як нова зачіска для жінки😀 Як вам?", — звернувся він до шанувальників.

Лайками публікацію оцінили деякі українські знаменитості, серед яких Світлана Лобода, Сніжана Бабкіна та Катерина Кухар.

Українці в коментарях також оцінили нову світлину Слави Дьоміна, засипавши його компліментами та жартами:

"Такий брутальний, що аж страшно👍💪💙💛";

"З глузду з’їхати від краси можна 😂";

"Не хватає 🐆🐆 а так файно👍";

"Треба ще оселедець і довгі вуса 😍. Козак Славко!";

"Дуже файна аватарка!!! Вам дуже личить)";

"Ну так, як із зачіскою у вас проблематичо, то міняйте аватарки)))".

Додамо, раніше Слава Дьомін прокоментував розставання свого друга, героя "Холостяка" Алекса Топольського та переможниці шоу Катерини Лозовицької: "Кохання може прийти у будь-який момент. Головне, завжди працювати над собою і аналізувати досвід минулих стосунків. Шкода, що так сталось з парою Алекса і Каті. Але у них все буде добре. Я в це вірю і знаю🌹 І не треба нікого засуджувати. У кожному розриві завжди винні обидва".

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

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