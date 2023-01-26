Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так цього разу зірка поділилася відео свого прямого ефіру, в якому провела тренування.

Як видно, Оля зображена у спортзалі, поряд з нею можна побачити молодого тренера, який допомагає та підтримує артистку. Перед камерою вона з'явилася у вузькому темному костюмі, який підкреслює пружні принади зірки. Волосся Олі спочатку розпущене, а потім вона їх зібрала в недбалий пучок, щоб не заважали виконувати вправи.

У підписі до публікації Полякова розповіла: "Другий випуск "ПоляБачення" разом з @sheremeta_sergey почався з етапу "Руханка!". Встигаєте за нами?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки:

"Який мудрий чоловік у вас".

"Олю, ти така уматова".

"Перемога з таким руханкою набагато ближча".

"Оля, ти бомба жінка".

"Все класно видно та чути".

"Я щоразу тренуюся з Вами! Дякую, хочу ще. У вас така шикарна фігура, такі пружні м'язи, вогонь".

"Які красиві".

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