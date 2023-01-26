Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так цього разу зірка поділилася відео свого прямого ефіру, в якому провела тренування.
Як видно, Оля зображена у спортзалі, поряд з нею можна побачити молодого тренера, який допомагає та підтримує артистку. Перед камерою вона з'явилася у вузькому темному костюмі, який підкреслює пружні принади зірки. Волосся Олі спочатку розпущене, а потім вона їх зібрала в недбалий пучок, щоб не заважали виконувати вправи.
У підписі до публікації Полякова розповіла: "Другий випуск "ПоляБачення" разом з @sheremeta_sergey почався з етапу "Руханка!". Встигаєте за нами?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки:
"Який мудрий чоловік у вас".
"Олю, ти така уматова".
"Перемога з таким руханкою набагато ближча".
"Оля, ти бомба жінка".
"Все класно видно та чути".
"Я щоразу тренуюся з Вами! Дякую, хочу ще. У вас така шикарна фігура, такі пружні м'язи, вогонь".
"Які красиві".
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