Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав відео, в якому розповіла про свій візит до гарячої точки на фронті Бахмут.

"Усім привіт. Ми зараз знаходимося в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але він нескорений, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут та всі українські міста і села – не просто герої, а люди, які вже увійшли до історії. Велика честь бути поруч із ними. Нехай кожен залишається живим і неушкодженим, і повертається переможцем до своїх родин. А перемога точно за нами. Слава Україні! Героям слава", - сказав Вакарчук у своєму відео.

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нове звернення Святослава:

"Бережіть себе. Дякую".

"Бахмут непокірний! Все буде добре! Все у нас буде Україна!"

"Дякую вам за вашу працю. Нашим солдатам потрібна підтримка, як нікому іншому".

"Святославе, Ви реальний герой нашого часу".

"Ви дивовижний!".

"Святославе, щиро дякую вам за мужність! Хай береже вас Господь!".

"Слава, бережіть себе, будь ласка".

"Дякую вам, що ви завжди поруч і завжди з нами. Слава Україні!".

"Слава Україні! Героям Слава! Бережіть себе".

"Бережіть себе".

"Скільки добра у ваших очах".

"Бережи, Боже, наших захисників".

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