Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон і активно гастролює різними країнами, збираючи кошти на допомогу українським захисникам.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін звернувся до українців із важливою заявою.
"Не треба нікого переконувати у протилежному. Зараз обмаль часу для того щоб комусь щось пояснювати. По-перше, закон природи свідчить - темрява повинна жити в темряві. І лише завдяки цьому ми здатні цінити світло. По-друге, коли маленьку дитину виростили вовки, то як би ти не намагався посадити її за стіл і ставити перед нею тарілку з їжею та ложку, вона все одно зістрибуватиме зі стільця й їстиме з землі. Має пройти достатньо часу для того, щоб вона сама усвідомила, що поводиться як звір, і почала змінюватися. По-третє, борючись тим самим з вітряками, ми витрачаємо свою безцінну енергію. Гробимо нерви, псуємо свій настрій і витрачаємо час даремно", — наголосив музикант.
Артист додав, що, на його думку, зараз усі наші сили, дії та енергія повинні бути спрямовані лише на те, щоб забезпечувати всім необхідним наших людей і наших воїнів, оберігати наших дітей.
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"Надихати на життя, вселяти залізобетонну впевненість у щасливе майбутнє нашої країни. Горіти на максимумі й тим самим дарувати світло всім тим, хто його сьогодні потребує🔆", — переконаний Сергій Бабкін.
Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.
Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.
Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.