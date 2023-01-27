Відома актриса Ганна Саліванчук тривалий час проводила на відпочинку разом із синами, але без чоловіка. Нещодавно вона повернулася додому і почала розповідати, як тепер проходить їхнє життя в умовах частих тривог, без світла та ракетних ударів.

Щоб трохи розбавити ситуацію позитивними моментами, Саліванчук показала кадри з минулого – одні із найкращих її обкладинок для українських журналів. Ганна любить згадувати, якою була раніше і тим самим дивує шанувальників.

«Сьогодні немає сил, немає натхнення, але дивлюся на фото до війни і розумію…» - Написала Ганна під добіркою кадрів для обкладинок.

Для багатьох акторів культового ситкому «Одного разу під Полтавою» — це не просто серіал, а частина життя та важливе місце у творчій кар'єрі.

«Ганна Саліванчук розповідає про те, як зйомки у ситкомі вплинули на її професійну кар'єру та як змінилося її життя. А також не пропусти прем'єру найпопулярнішого українського ситкому «Одного разу під Полтавою» - сказано у підписі під кадрами.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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