Известная актриса Анна Саливанчук долгое время проводила на отдыхе вместе с сыновьями, но без супруга. Недавно она вернулась домой и принялась рассказывать, как теперь проходит их жизнь в условиях частых тревог, без света и ракетных ударов.
Чтобы немного разбавить ситуацию позитивными моментами, Саливанчук показала кадры из прошлого – одни из лучших ее обложек для украинских журналов. Анна любит вспоминать, какой была ранее и удивляет тем самым поклонников.
«Сегодня нет сил, нет вдохновения, но смотрю на фото до войны и понимаю….» - написала Анна под подборкой кадров для обложек.
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Для многих актеров культового ситкома «Однажды под Полтавой» — это не просто сериал, а часть жизни и важное место в творческой карьере.
«Анна Саливанчук рассказывает о том, как съемки в ситкоме повлияли на ее профессиональную карьеру и как изменилась ее жизнь. А также не пропусти премьеру самого популярного украинского ситкома «Однажды под Полтавой»» - сказано в подписи под кадрами.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.