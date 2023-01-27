Известная актриса Анна Саливанчук долгое время проводила на отдыхе вместе с сыновьями, но без супруга. Недавно она вернулась домой и принялась рассказывать, как теперь проходит их жизнь в условиях частых тревог, без света и ракетных ударов.

Чтобы немного разбавить ситуацию позитивными моментами, Саливанчук показала кадры из прошлого – одни из лучших ее обложек для украинских журналов. Анна любит вспоминать, какой была ранее и удивляет тем самым поклонников.

«Сегодня нет сил, нет вдохновения, но смотрю на фото до войны и понимаю….» - написала Анна под подборкой кадров для обложек.

Для многих актеров культового ситкома «Однажды под Полтавой» — это не просто сериал, а часть жизни и важное место в творческой карьере.

«Анна Саливанчук рассказывает о том, как съемки в ситкоме повлияли на ее профессиональную карьеру и как изменилась ее жизнь. А также не пропусти премьеру самого популярного украинского ситкома «Однажды под Полтавой»» - сказано в подписи под кадрами.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.