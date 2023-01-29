Відома блогерка Даша Ульянова розповіла, як після всіх спроб схуднути продовжує набирати зайве.

Даша Ульянова після перемоги у проекті «Холостяк» стала доволі популярною, навіть попри те, що з головним героєм шоу не залишилася. Більше того, Даші вдалося запам'ятатися багатьма висловлюваннями на проекті.

Займаючись гімнастикою багато років і будучи майстром спорту, дівчина звикла тримати себе у формі. Одного разу Даша навіть зізналася - одного разу вона запустила себе і довгий час худла, намагаючись перетворитися.

Зараз вона активно тримає форму та намагається контролювати свою вагу. Нещодавно дівчина заявляла, що має намір знову попрацювати над собою, щоб скинути зайве.

І, на жаль, цифри на терезах її засмутили – замість схуднення Ульянова знову «піднабрала». І хоча це зовсім непомітно по її підтягнутій фігурі, Даша все ж таки поскаржилася:

«Прийшли з мамою до «Пункту незламності» під назвою Оушен плаза. Щоби остаточно добити мою фігуру».

. За словами Даші, вона справді втомилася і хоче побути сама.

«Зі зрозумілих причин мені зовсім не хочеться вести Інстаграм зараз. Я хочу нормально відпочити та сподіваюся, що маю на це право. Усі втомилися і я не виняток. Тому я нікуди не зникла, просто відпочинок. Дякую за розуміння» - зізналася Даша.

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