Багаторазова учасниця та хореограф проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала особливі і важливі для неї речі, які надіслали їй з України.

к повідомляє Politeka, про це Шоптенко розповіла в своєму Instagram.

“Мені тут приїхали речі з дому”, - написала Олена Шоптенко.

Серед речей та прикрас є також особливий подарунок, який зробили свого часу Шоптенко підопічні, яким зірка допомагала боротися зі смертельними хворобами.

“Особлива іграшка, яка власноруч зроблена подопічними “Таблеточки”, - підписала Шоптенко фото з іграшкою.

Вона зізналась, що отримує багато питань про переїзд з України та намагається допомогти порадою.

“Ніколи не думала, що буду давати поради для тих, хто вимушено покинув дім, але отримую багато запитань про тимчасовий переїзд. А ще дуже вдячна за допомогу”, - написала Шоптенко.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко втекла від війни разом з маленьким сином до Австрії. Минулого року маленькому Олексію виповнилося 4 роки.

За кордоном Олена Шоптенко робить флешмоби на підтримку України. Так у Відні вона залучила до танцювального флешмобу майже 200 українців.

"Для мене особисто було честю виступати на одній площі з такими українцями! Я знаю, що деякі бігли з-під обстрілів у Маріуполі, у когось воюють чоловіки та ще багато особистих історій", - писала тоді Олена Шоптенко.

Танок який вони станцювали Шоптенко назвала криком душі.

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