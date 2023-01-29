Відома співачка Злата Огневич розповіла про свою творчість та українську музику загалом.

Популярна українська співачка Злата Огневич вирішила висловитися про популяризацію українських пісень останнім часом. Також артистка супроводжувала посаду яскравим кадром із заходу, на якому з'явилася нещодавно.

«Музика завжди транслює настрої суспільства. Мені подобається, що зараз транслює українська музика. З'явилося багато глибини, змісту, такої справжності 🥹. Навіть розважальний контент містить зміст.

Я не знаю, чи це надовго… Хочеться, щоб усе розвивалося, щоб надовго. Я не говорю "назавжди", адже вічного не існує. Ви помітили ці зміни? Або хочете повернуся до лінії «як усе було раніше»? - Поділилася Злата і представила яскравий кадр.

Українці також поділилися своєю думкою, висловившись про сучасну творчість:

«Дуже подобається українська музика. У ній стільки сенсу, навіть більше емоцій передається через неї; Так, добре, що все більше українців з'являється і ми люди звертаємо на це увагу;

Дуже хочеться більше нашої української музики!!) Від неї виходить така потужна енергія; Той, хто стежить за цим, той, звісно, ​​помітив».

Нещодавно Огневич зізналася, що візьме участь у цікавій зйомці, але вже не одна, а разом із колегами. Встигла артистка засвітитися разом із українською виконавицею, похваливши її образ.

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