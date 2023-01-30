В інтерв'ю Григорію Решетніку в програмі "Як ти?" Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, зізналася, що в Україні вона боялася ходити з кимось на побачення, бо люди могли хотіти просто скористатися її популярністю. Зараз артистка навчається в Берклі, США, там вона вирішила погодитися на побачення з хлопцем із Індії та розповіла про цей досвід.

"Квартира, в якій я живу, – це такий квадратний дім, усередині дворик. І моє вікно навпроти його вікна. Це дійсно романтично, він приніс записочку мені під двері. Пише: "Я бачу, що ти готуєш, ми можемо разом щось приготувати. Друзі кажуть, що я симпатичний, давай прогуляємось", – пригадує співачка.

Але після цього побачення Яна зрозуміла, що її обранцем може бути тільки українець.

"Я оточена з усіх боків контекстом про Україну. Максимум, що може сказати цей хлопець, що він дуже підтримує Україну, "українці такі молодці". У цей момент мені стає прикро, я розумію, що ми не про одне й те саме, у нас немає спільних точок дотику зараз", – зізнається Jerry Heil.

Тому Шемаєва жартує, що "каса все ще вільна". 27-річна артистка також додала, що отримує увагу від українських захисників, але до стосунків із військовими вона не готова, бо сприймає їх як неземних героїв.

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