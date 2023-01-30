Популярна українська актриса Ганна Саліванчук щодня намагається ділитися цікавим та показує в Інстаграм фото, зроблені вдома. Актриса часто розповідає про те, як доглядає двох маленьких синів, стежить сама за будинком і встигає приділити час собі.

На цей раз Саліванчук розповідала рецепт апетитної риби з овочами, а також зізналася, що після відпочинку переходити на звичні робочі будні дещо складно.

"Стежити за собою треба всім і завжди. Навіть якщо ви худенька, то потрібно займатися спортом, щоб тіло було у формі, тому що саме стрункі дівчатка страждають на целюліт. У мене його немає. Пощастило? Ні, я просто стежу за своїм пп!" - Раніше розповіла Ганна про харчування.

Нещодавно вона у спеціальному коментарі розповіла про те, що вплинуло на її роботу актриси.

«Ганна Саліванчук розповідає про те, як зйомки у ситкомі вплинули на її професійну кар'єру та як змінилося її життя. А також не пропусти прем'єру найпопулярнішого українського ситкому «Одного разу під Полтавою» - сказано у підписі під кадрами.

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