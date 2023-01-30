Популярний український телеведучий, шоумен і блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розірвав стосунки зі своєю дружиною Дашею Квітковою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав кадри, на яких показав, чим займається, поки колишня ніжиться на Мальдівах.

Як виявилося, Микита разом з іншими знаменитостями – ведучими, акторами, коміками та зірками спорту – зіграв благодійний матч, на якому збирали кошти на підтримку ЗСУ. Схоже, гра пройшла дуже успішно, оскільки вдалося зібрати півтора мільйони гривень.

У підписі до публікації Добринін розповів: "Провели легендарні ігри для збору коштів на допомогу ЗСУ. Дуже пишаюсь своєю командою, всіма учасниками змагань. Ми викладались на максимум, аби вам цікавіше було спостерігати за грою. Це дуже круто вплинуло на донати. Зібрали 1 500. 000 грн. І впевнений це тільки початок, не будемо зупинятись".

Зазначимо, що нещодавно блогерка Даша Квіткова прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної і зробила заяву, що вони з Микитою Добриніним розлучилися. За словами дівчини, зараз вони обоє працюють із психологом, щоб зберегти нормальні стосунки заради дитини, яка народилася у їхньому шлюбі. До речі, днями Квіткова разом із сином вирушила відпочивати на Мальдіви, про що поспішила похвалитися у соцмережах.

Нагадаємо, "Вони не знають, хто ми": Христина Соловій розповіла, чому українців неможливо перемогти.

Як повідомляла Politeka, "Ніжки трохи здивувалися": дружина Бабкіна показала, як уперше поставила на ковзани маленького сина.

Також Politeka писала, що "Починаємо готуватися": Лобода у жовтій панамці показала закулісся свого життя, фото.