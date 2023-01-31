Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що тепер буде активно допомагати «Службі розшуку дітей».

"Очі... Дивіться уважно! Я не прошу вас донатити чи перейти на мій кліп , я просто прошу вас бути уважними – тут і зараз! Від цього може залежати чиясь доля. Саме ваші уважні погляди на фото зниклих дітей можуть допомогти «Службі розшуку дітей» і батькам знайти загублених дітей. Я пам’ятаю Магнолію ще з дитинства – і навіть не можу осягнути, скільки добрих справ вони зробили за 20 років і продовжують робити під час війни", — пише Надя Дорофєєва.

Співачка також розповіла, в чому полягатиме її допомога, та звернулася до українців за підтримкою.

"Дуже поважаю «Службу розшуку дітей» та буду допомагати всім, чим тільки зможу – і звичайно, разом з вами. Тому відсьогодні моя інстаграм-сторінка стане платформою для допомоги у пошуку загублених дітей. Прошу вас підтримувати й…дивитися уважно!", — наголосила Дорофєєва.

Шанувальники в коментарях підтримали ініціативу Наді:

"Це дуже важливий і потрібний пост! 🙌❤️";

"як же ми тобою пишаємось !💔";

"Корисний пост, на жаль.. дякуємо тобі!♡".

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