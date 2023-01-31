На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати надзвичайно смачну пасту Болоньєзе.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
300 г фаршу (яловичого або телячого)
2 зубчики часнику
1 цибулина
1 морквина
200 г томатного пюре (без добавок)
150 мл червоного сухого вина
20 мл соняшникової олії
20 г вершкового масла
сіль та чорний перець (за смаком)
Спершу, як пише зірка "Мастер Шеф", дрібно наріжте часник та цибулю, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте часник на суміші вершкового та рослинного масла до появи легкого часникового аромату. Додайте в сковорідку до часнику цибулю та моркву, обсмаже так, щоб цибуля стала прозорою.
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Після цього додайте фарш і розімніть його лопаткою. Фарш стане сірого кольору. Періодично помішуйте. Посоліть і поперчіть. Залийте вино. Томіть соус на середній температурі протягом 15 хвилин. Додайте томатне пюре та перемішайте.
"Відваріть спагетті в киплячій воді. Додайте один ополоник води, в якій варяться спагетті, до соусу і томіть на середньому вогні ще кілька хвилин. Доведіть соус до смаку і додайте спагетті до нього, перемішайте. Подавайте гарячим", — пояснила Єлизавета Глінська.
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