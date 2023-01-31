На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати надзвичайно смачну пасту Болоньєзе.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

300 г фаршу (яловичого або телячого)

2 зубчики часнику

1 цибулина

1 морквина

200 г томатного пюре (без добавок)

150 мл червоного сухого вина

20 мл соняшникової олії

20 г вершкового масла

сіль та чорний перець (за смаком)

Спершу, як пише зірка "Мастер Шеф", дрібно наріжте часник та цибулю, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте часник на суміші вершкового та рослинного масла до появи легкого часникового аромату. Додайте в сковорідку до часнику цибулю та моркву, обсмаже так, щоб цибуля стала прозорою.

Після цього додайте фарш і розімніть його лопаткою. Фарш стане сірого кольору. Періодично помішуйте. Посоліть і поперчіть. Залийте вино. Томіть соус на середній температурі протягом 15 хвилин. Додайте томатне пюре та перемішайте.

"Відваріть спагетті в киплячій воді. Додайте один ополоник води, в якій варяться спагетті, до соусу і томіть на середньому вогні ще кілька хвилин. Доведіть соус до смаку і додайте спагетті до нього, перемішайте. Подавайте гарячим", — пояснила Єлизавета Глінська.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.