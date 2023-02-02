Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове відео у незвичайному образі та заінтригувала шанувальників хітом українською мовою.

Як виявилося, Світлана готує прем'єру україномовної пісні, в якій, судячи з анонсу, торкнулася навіть теми нападу росії. У короткому ролику зірка з'явилася у незвичайному образі, а за її спиною видно абстрактну анімацію. Перед камерою вона з'явилася у світлій блузі та яскравій зеленій шубі, її волосся зачесане назад, а на обличчі легкий макіяж.

В подписи к публикации Лобода написала строчку из новой песни: "І що ви казали про декілька днів? Наш дух ніби гори, під саме небо, на всі простори". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Відчуваю, що пісню буде бомба".

"Світлано, ви крута, я вас обожнюю".

"Мурахи по шкірі".

"Яка ви красива і як вам іде вишиванка".

"Цей шматочок уже слухаю разів 50, хіт".

"Українка, яка не підвела".

"Сміливо та правдиво".

"Дуже крутий має бути трек. Чекаємо".

"Такого ще не було. Я прямий щось таке сильне від вас і чекала".

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