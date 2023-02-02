Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зібрала головні новини за 343 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова попередила, що росія може приурочити новий повномасштабний наступ до річниці початку великої війни.

Напередодні окупанти обстріляли село Єліне на Чернігівщині – внаслідок влучання міни у погріб загинуло четверо людей.

Українські партизани в Криму ліквідували двох важливих офіцерів росгвардії десь до дорозі між Севастополем і Сімферополем.

Новообраний президент Чехії заявив, що Україна має отримати членство в НАТО одразу після закінчення війни. Президент Польщі Анджей Дуда порадив Зеленському прийняти капітуляцію росії в Переяславі (відео 4). Парламент Болгарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Також Марічка Падалко розповіла, що 1 лютого стало днем великих звільнень, обшуків і підозр:

- Підозру у розтраті понад 107 млн повідомили заступнику міністра оборони Хмельницькому, іншому заступнику Шаповалову вручили підозру у справі про завищення цін («яйця по 17 грн»);

- Обшуки провели у колишнього міністра Авакова у справі авіакатастрофи над Броварами: відпрацьовують версію неякісних закупівель гелікоптерів;

- Найбільш резонансний обшук відбувся в бізнесмена Ігоря Коломойського (фото 5) в приватному помешканні в Дніпрі у справі розкрадань на суму близько 1 млрд доларів навколо «Укрнафти» та «Укрататнафти»;

- Найбільш обговорюваний обшук стався в очільниці київської податкової Оксани Датій (фото 6) з її «списком бажань» (фото 7). Загальна сума необґрунтованих активів посадовиці за даними ДБР складає близько 1,4 млн доларів.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.