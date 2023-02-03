Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала миле фото, а у підписі до нього порушила важливу тему, яка стала резонансною в соцмережах останніми днями.

Йдеться про нашумілу історію про кількох франківських хлопців, які влаштували у Києві вечірку, на якій знущалися з нетверезих дівчат, зняли все на камеру і виклали в мережу. Злата Огневич у своєму пості обурилася тим, що деякі люди навіть захищають цих хлопців, говорячи, що дівчата самі винні.

"Виявляється, жінка провокує до того, щоб її зґвалтували. Тобто, я, жінка, яка одягнулася красиво, зробила мейк та зачіску, вийшла на прогулянку або приїхала на вечірку з танцями та коктейлями, просто тому, що в мене чудовий настрій – провокую? Це що за хвороблива свідомість має бути в усіх тих, хто підтримує жалюгідних покидьків, які накачували дівчат на вечірках алкоголем з наркотиками, а потім зливали це все в мережу?", - обурилася співачка.

За словами Злати, ніхто не має права чіпати жінку, доки вона сама не дасть на це згоди. Особливо бридко це виглядає з огляду на те, що в цій історії дівчата не були в ясній свідомості.

"Те, що робила компанія хлопців, і те, що їх ще й інші хвалили за це в пабліках — це жалюгідно і низько. Ви - позор української нації, разом із вашими батьками, які не змогли пояснити, що таке гідність, особисті межі, честь та повага до жінок", - додала Огневич.

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