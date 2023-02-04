Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А тепер стало відомо, що Оля стане ведучою кулінарного шоу. Про це повідомили на сторінці ЖВЛ в Інстаграм.

Співачка Оля Полякова разом із харизматичним шефом Владом Міцкевичем стануть ведучими у новому шоу на ТЕТ під назвою «Він готує, вона керує»

З назви ясно, що жінки керуватимуть своїми чоловіками на кухні", - написали у публікації.

Фанати поставили сотні лайків, включаючи дружину Дмитра Монатика та Злату Огневич, і написали коментарі:

"Суперове, чекаємо";

"Дуже смішно, в країні війна, а вони нове шоу! я в шоці! комусь, звичайно! Бог усім суддя!".

А раніше ми писали, що Оля Полякова відповіла хейтерам, які її лаяли через те, що вона є презентабельною.

"Всім привіт, дорогі мої, вчора мені багато людей написали про те, що: "Ой, ви така гарна, а це все недоречно. Дорогі мої, я, я на зйомках, це моя робота, моя робота в тому числі бути красивою. І ви робіть свою, бо якщо ми всі перестанемо працювати, то це буде фігня", - розповіла Оля у своєму сторіс.

Нагадаємо, Полякова у маленькій сукні вразила українок помолоділим виглядом .

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