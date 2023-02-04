Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився рецептом тушкованої картоплі з коропом.
"Чи є у вас вільна хвилина, поговорити про кулінарного бога нашого — коропа? А точніше про українську автентичну страву, картоплю тушковану з коропом. Тільки уявіть собі ніжну та ароматну рибу, просочену смаками спецій та цибулі, у поєднанні з картоплею. Це ж божественно. Рецептом цієї страви зі мною поділилися читачі з Вінниччини, а я тепер ділюся з вами, котики", — пише Євген Клопотенко.
Візьміть 1 кг коропа (або одразу чищеного, або почистіть самостійно). Розділіть рибу порційними однаковими шматочками, посоліть з обох боків та обваляйте в борошні (вам знадобиться десь 50 г). Розігрійте пательню, додайте олії та обсмажте коропа з обох боків до золотавої скоринки.
"Очистьте 6 картоплин, наріжте скибками приблизно 3-4 мм. Цибулю наріжте півкільцями. У казанок чи каструлю з товстим дном викладайте шарами трохи картоплі та кілька шматочків коропа, потім знов шар картоплі, цибуля, сіль та перець до смаку. Залийте водою, щоб вона покрила картоплю, додайте 3 горошини духмяного перцю і лавровий лист. Тушкуйте до готовності картоплі, це приблизно 40 хвилин. Готово. Перед вами божественна страва, яка ще раз доводить, що українська кухня — прекрасна", — наголосив переможець "Мастер Шеф".
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