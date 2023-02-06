Танцівниця балету співачки Насті Каменських, учасниця шоу «Холостяк-12» та «Танці з зірками» вперше стане мамою, пише Politeka.net з посиланням на сторінку Аделіни Делі в Інстаграмі.

Делі, вперше показавши вагітний животик, розповіла про своє самопочуття та плани. Так, виявилося, що відразу після пологів Делі хоче повернутися до роботи.

«Не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть би сказала, що це виключено. Відразу в стрій після пологів. У мене не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Відразу деградую», - зізналася Делі.

Що ж до харчування, то, за словами майбутньої мами, воно інтуїтивне і начебто вона «поки не дуже слоник».

Нагадаємо, після того, як Аделіна Делі залишила шоу «Холостяк», головник героєм якого був Алекс Топольский, дівчина дізналася, що він позбувся її подарунка.

Це обурило Делі.

"Краще б мені повернув назад, тому що випадково його знайти на просторах інсти - кринж. Я так розумію, що вона знадобилася, щоб обігріти притулок. Рада, що одного разу вона все-таки послужила людям там, але це заслуга не Алекса, а працівників, які передали мій подарунок на добру справу", - відреагувала Делі на ситуацію.

Раніше Аделіна Делі розповіла про "нервовий зрив" через вбрання, яке їй обрали для знайомства з Топольським.

Також повідомлялось, що Настя Каменських вийшла на зв'язок після довгої мовчанки.