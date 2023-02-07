Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни". На проекті учасник обрав команду Наді Дорофєєвої, і йому вдалося перемогти зрештою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого Сергій зайнявся збиранням грошей на вуличних концертах для ЗСУ. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Сергій опублікував відео, де захоплювався піснею своєї наставниці Дорофєєвої.

"Привіт! ... тільки не в губи ... тому що відразу ридатиму я буду ..."

Та пісня запала у серце.

Надя Дорофєєва, як перестати її співати?", - написав Лазановський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це ще краще за оригінал";

"Це виконання в саме серце";

"Ось яке відео з вами не відкриє, так добре і ніжно співаєте, що одразу якось так тепло стає на душі, дякую";

"Неймовірно красиво співаєте, таке чудове почуття слухаючи ці слова просто не передати, дякую вам";

"Неймовірно зворушлива пісня та виконання";

"Люблю як ви співаєте. Дуже гарне виконання".

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