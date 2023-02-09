Відома артистка, всесвітньо популярна співачка Мадонна з'явилася з перекроєним обличчям на публіці та публічно "послала" всіх після критики.

Нещодавно відбулася церемонія вручення премії "Греммі-2023", на якій Мадонна збентежила не лише колег, а й фанів. Відео 64-річної Мадонни, яка записала відповідь усім тим, хто її критикував, обурило людей ще більше:

«Я ніколи не вибачалася ні за свої творчі рішення, ні за те, як я виглядаю чи одягаюсь. І я не починатиму. Мене принижували медіа від початку кар'єри, але я розумію, що все це випробування. Я щаслива стати першопрохідником, щоб усім жінкам після мене було легше найближчими роками".

Я з нетерпінням чекаю ще довгих років підривної поведінки — розсунення кордонів — протистояння патріархату — і задоволення від життя. Вклоніться, су*і!» – пише Мадонна.

У мережі свою думку висловили багато людей, засуджуючи зухвалу поведінку, неакуратний вигляд і невдалу пластику:

«Ікона пішла похилою; Виглядає страшенно сумно, а не та іконка, яку я пам'ятаю; Якщо ви боїтеся ейджизму, Мадонна, чому ви так багато працюєте, щоб виглядати на 25 років?;

Що, чорт забирай, з тобою трапилося.. ти збожеволіла??; Це не ейджизм – жахатися своєї невдалої операції. Це турбота. Не дисторсія об'єктива;

Лицемірно говорити про ейджизм, коли ви використовуєте FaceApp, щоб кожна ваша фотографія виглядала так, ніби ви на 40 років молодші; Я великий фанат, але просто припиніть пластичні операції, будь ласка».

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