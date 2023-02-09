Популярна українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик приїхала для зйомок до Кременчука – Полтавської області. Там, разом із українськими артистами, вона зіграла на сцені у виставі, прем'єра якої мала відбутися ще минулого року. Своїми враженнями вона поділилася в Інстаграм.

"Театральні гастролі повернулися до нашого життя. А з ними й посмішки хоч на мить", - зазначила Лілія Ребрик.

Вона розповіла, що артисти мали зіграти цю виставу майже рік тому. У Кременчуці мала бути вистава 26 лютого 2022 року, у Кропивницькому - 27 лютого теж того ж року. Але напад Росії змінив плани.

"У якийсь момент здавалося, що ми ніколи не повернемося до театрального життя... Але ми повернулися. Повні зали. Різні міста. Квіти. Оплески глядачів. Теплі слова після вистави. Щасливі ми. Такі тендітні кроки до нормального життя. Дочекалися зустрічі з глядачами у цих містах – дочекаємось і перемоги! Якщо живі, то треба жити", - додала Лілія Ребрик.

На фото акторка позувала щаслива зі своїми колегами по сцені, а також показала оберемок букетів, які отримала від глядачів вистави.

Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

Як повідомляла Politeka, Ребрик показала, де в Україні вже почалася зима.

Також Politeka писала, Ребрик здивувала вмістом своєї сумочки, доньки поклали мамі особливі предмети.